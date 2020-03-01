Я уже упоминал ранее, где можно скачать тему для Вордпресс на русском бесплатно. Это не замануха и не реклама. Такова уж продукция студии WP-Puzzle. Сейчас хочу остановиться на этом подробно. Тема оформления Basic от от ...
Аналитические данные о том, что происходит с коммерческим сайтом в Интернете особенно интересуют Интернет-маркетологов и владельцев Интернет-магазинов. Но даже, если у нас есть только блог, мы всё равно должны знать, что делают на нем наши ...
Хочу ликвидировать пробел в знаниях новичков. Дело в том, что вопрос «Где скачать русскую версию WordPress бесплатно» не так уж прост. Потому что поисковые системы предлагают большой список сайтов, где можно скачать этот движок. Почему ...
Найти интересные темы для статей — первый шаг к написанию привлекательного текста. Но почему-то на этом этапе блогеры и копирайтеры забывают о креативности и просто берут темы из ключевых фраз Вордстата. Я дам полную методику ...
Вместе с WordPress 5.0 мы получили новый визуальный редактор контента — Гутенберг WordPress. Теперь мы будем работать с блоками текста и редактировать их отдельно. Что такое Гутенберг WordPress Гутенберг, новый редактор WordPress, действует по другому ...
В дополнение к предыдущей статье здесь продолжено повествование на тему: Как сделать блог пошаговая инструкция для новичков. Но прежде, чем вы примите окончательное решение о создании своего блога, помните, что блог — это веб-сайт, над ...
Посмотрите, как выглядит правильный .htaccess для WordPress, сформированный под конкретные требования, указанные в комментариях под значком (#) в таблице ниже. Файл .htaccess является файлом конфигурации Apache . Это позволяет нам устанавливать правила для сервера. Например, WordPress использует его ...
Я расскажу, как удалить ревизии WordPress, если они вам не нужны. WordPress включил ревизии(редакции статей) в систему для того, чтобы в любое время автор мог вернуться к старой версии поста. Вам не нужно беспокоиться о ...
На этой странице я расскажу, что делать если вы забыли пароль от админки WordPress. Сбросить пароль с помощью электронной почты Первый способ — это сбросить пароль с помощью электронной почты. Подсказка находится под незаметным "забыли ...